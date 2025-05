Verde, il piano degli interventi della settimana

«Dopo aver operato nell’area dell’ex Bertagnetta e nel rione Cappuccini, nei prossimi giorni ci concentreremo all’Isola, al Concordia e nelle aree centrali. Infine vorrei sottolineare che, a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città mercoledì sera e giovedì mattina, è saltato un giorno di lavoro». Aggiornamento settimanale, da parte dell'assessore Antonio Prencipe, sul programma di gestione del verde.

«Gli operai saranno in azione con un programma dettagliato di interventi che toccheranno scuole, parchi, viali e aree pubbliche in tutti quartiere. Ogni giorno sono previsti: taglio dell’erba, decespugliamento, potature e pulizia straordinaria - dice Prencipe -. Si inizia oggi, lunedì 26 maggio, con corso Libertà, vicolo San Vittore, piazza Zumaglini e piazza Risorgimento, via Duomo, piazza Cavour e via Ferraris. Gli addetti saranno al lavoro anche in corso Fiume, via Aosta, via Alpi, via Failla, Via Borgogna e opereranno lungo viale Garibaldi, via Viotti e via Dante. Martedì, sarà la volta del decespugliamento meccanico in via Vallotti, nel cortile del Municipio, in via San Paolo così come in via Sabotino, via Galimbverti, via Monfalcone, via Martiri del Kiwu, via Leblis e via Asiago. Mercoledì spazio all’area di via XX Settembre, via Tripoli, via Paggi, così come via Gadina, via Zamenhof e via Maffi».

Vercelli ha una superficie di 360.000 metri quadrati suddivisi in 185 aree verdi e parchi urbani. I bordi stradali hanno uno sviluppo di oltre 45 chilometri e occupano una superficie di circa 200.000 metri quadrati a cui è necessario aggiungere le superfici a verde dei due cimiteri per raggiungere un complessivo di oltre 230.000 metri quadrati. Questi salgono a 355.000 metri quadri se si considerano i bordi stradali sottoposti a trinciatura con mezzi meccanici (123.500 metri quadrati, nda). Completano il novero del verde orizzontale oltre cinque chilometri di siepi arbustive, 12.000 metri quadrati di roseti e tappezzanti ed oltre 600 vasi e fioriere.

«Stiamo portando avanti il piano intensivo di cura del verde che coinvolge ogni zona di Vercelli - ribadisce l’assessore Prencipe -. Con il lavoro coordinato di più squadre e interventi anche al sabato, come accadrà anche il 31 maggio, l’obiettivo - ribadisce l’assessore - è restituire ai cittadini spazi sempre più curati e vivibili».