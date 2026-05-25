Arrestati per vecchi reati un uomo e una donna

Nel corso della scorsa settimana, i poliziotti della Squadra Mobile di Vercelli hanno tratto in arresto due persone, per espiazione di pene definitive, collegate a due diversi procedimenti penali.
Nel primo caso, si trattava di un uomo di 38 anni, condannato a 4 anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali; nel secondo, di una donna della stessa età, condannata a 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di estorsione.
Entrambi i soggetti, dopo una serrata attività di ricerca, sono stati rintracciati presso le proprie abitazioni e associati presso la casa circondariale di Vercelli.