Carne e molluschi (in parte non tracciati) trasportati in condizioni igieniche precarie

Nei giorni scorsi, personale della Sezione Polizia Stradale di Vercelli - Distaccamento di Varallo Sesia, durante il normale svolgimento dei servizi di vigilanza stradale, ha proceduto al controllo di un autocarro che trasportava alimenti di varia natura destinati alla ristorazione, quali carne suina e bovina, molluschi, gamberi e derivati.

Dalle verifiche effettuate, gli operatori hanno riscontrato che, durante il trasporto, il mezzo manteneva una temperatura non idonea alla conservazione di predetti alimenti, nonché alcuni di questi erano privi delle prescritte indicazioni di provenienza, macellazione e, in generale, di tracciabilità.

Per le violazioni della normativa sanitaria riscontrate, si è proceduto a sanzionare il conducente, nonché, in collaborazione con il personale dell’ASL di Vercelli, a sequestrare i generi alimentari per la successiva distruzione.

Un simile episodio ricorda l’importanza e la professionalità degli operatori della Polizia Stradale nella costante e quotidiana attività di vigilanza stradale sulle principali arterie stradali del territorio, intesa anche come verifica delle corrette modalità di conservazione degli alimenti durante il trasporto, a partire dal rispetto della catena del freddo e dalla pulizia dei vani di carico, elementi imprescindibili per garantire la tutela della salute pubblica, dei consumatori e la loro “sicurezza alimentare”.