Uno sportello per ridurre sprechi e costi energetici

Problemi energetici, che ci riguardano tutti. Per due aspetti: i costi e le ricadute sull'ambiente.

«Dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli e nipoti» dice Stefano Verona. Al suo fianco Mauro Ferraris (che da tempo si occupa di un problema non da poco: il caro bollette).

Verona e Ferraris parlano a nome di Federconsumatori. E delle iniziative in atto.

La prima, sabato 31 maggio un incontro aperto a tutti, per spiegare il progetto “Consumatori illuminati”.

La seconda, l'apertura di uno sportello ogni mercoledì in Camera del lavoro.

Spiega Verona: «Cercheremo di dare, senza ricorrere a terminologie difficili, consigli con l'obiettivo di risparmiare sulla spesa energetica che tanto incide, oggi, sui bilanci familiari. Siamo anche disposti a recarci in casa della gente, ma non in veste di tecnici. Solo per appurare, per esempio, se esistono sbalzi termici troppo elevati e se si può intervenire. Più avanti, cercheremo di individuare ditte che possano intervenire con prezzi convenzionati.»

Al fianco di Verona, Mauro Ferraris. Si è già occupato di bollette, e di pagamenti eccessivi, spesso dovuti a letture stimate. E in più di un'occasione è stato chiesto l'intervento di Arera (https://www.arera.it/consumatori).

Il progetto “Consumatori illuminati” è nazionale. In Piemonte hanno aderito Torino, Alessandria, Novara e Vercelli, che è stata la prima. Presto, l'iniziativa si allargherà a macchia d'olio (Asti, Cuneo, forse Biella).

Chi si dedicherà allo sportello, recentemente, ha frequentato un corso intensivo a Roma, di tre giorni.

«Cercheremo anche – prosegue Verona – di dare indicazioni su bonus, detrazioni, autoconsumo collettivo. Insomma, il fine è quello di aiutare il consumatore e soprattutto le fasce più deboli».

L'incontro in seminario arcivescovile (piazza Sant'Eusebio 10) di sabato (dal titolo Sviluppo sostenibile) inizierà alle ore 16. Illustrano il progetto Stefano Verona, Gaetano D'Arco, Antonio Marsigliese, Roberto Masini, Mauro Ferraris.

Il progetto Consumatori illuminati è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.