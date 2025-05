Addio ad Alberto Bosco, titolare di Monfrone

Lutto nel mondo del commercio per la morte di Alberto Bosco, titolare di Monfrone Merceria Mode di via Fratelli Ponti. Aveva 60 anni e da una decina di giorni era ricoverato all'ospedale Maggiore della Carità di Novara, dopo essere stato colpito da un malore improvviso che non gli ha dato scampo.

Grandissimo il cordoglio in città per un commerciante apprezzato e conosciutissimo. Nel 1984, insieme alla mamma, aveva rilevato la merceria che, allora, si trovava in via Gioberti. L'aveva poi trasferita prima in corso Libertà e poi nell'attuale sede dove ogni vercellese, almeno una volta nella vita è entrato.

«Oggi il nostro amato Alberto ci ha lasciati, portando via con sé un pezzo di cuore di tutti noi. Era una persona davvero speciale, rara, come se ne trovano poche al mondo. Con la sua gentilezza, il suo modo autentico e senza pretese, ha lasciato un vuoto enorme, sia nel cuore di chi lo conosceva bene, sia nel negozio che lui amava così tanto. Ancora non riusciamo a credere che sia vero, che non vedremo più il tuo sorriso dietro al bancone. Sempre disponibile, una persona pura, sincera, genuina. La sua bontà e il suo modo di essere rimarranno impressi come ricordi più belli. Ci ha insegnato cosa significa essere veri, con semplicità e umanità, e la sua presenza ci mancherà tantissimo. Un grazie di cuore di aver condiviso con noi il tuo tempo ed il tuo grande sapere. Il tuo ricordo sarà per sempre tra noi. Con gratitudine e stima»: è il ricordo dello staff, affidato a un post sui social.

Componente dell'Asd Tennis Tavolo Vercelli, amante della montagna e dell'attività all'aria aperta, Bosco era un uomo profondamente religioso: per anni è stato tra gli animatori della messa domenicale in San Michele e, dopo la morte di don Cesare Massa, della messa in San Bernardo. Un sentimento vissuto con devozione e profondità che lo ha accompagnato sempre e che la famiglia ha deciso di onorare attraverso la donazione degli organi.

Lascia la moglie Patrizia, il figlio Federico, la mamma Elsa, il fratello Marco e una vasta schiera di amici. Le esequie verranno officiate venerdì alle 14,30 in cattedrale mentre giovedì alle 18, nella chiesa di San Bernardo, sarà recitato il rosario.