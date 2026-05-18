Altra vetrina infranta: questa volta ai danni di un'Ottica

La scorsa settimana era toccato alla vetrina dell'orefice Ambrosini di piazza Cavour. Questa volta è stata l'Ottica Trabuio di via Fratelli Bandiera a finire nel mirino dei vandali che hanno preso di mira la vetrina del punto vendita. E, sebbene non sia stato asportato alcunché dal negozio, il danno è comunque molto rilevate.

L'azione, verosimilmente, è stata messa a segno nella notte tra domenica e lunedì, ma sarà la visione delle immagini della videosorveglianza di cui è dotato il negozio, magari incrociate con quelle delle telecamere presenti in zona, a dare maggiori certezze su quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso indagini, anche per capire se ci sia un collegamento con quanto avvenuto, solo pochi giorni fa, in piazza Cavour.