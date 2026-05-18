 / Cronaca

Cronaca | 18 maggio 2026, 19:43

Altra vetrina infranta: questa volta ai danni di un'Ottica

Secondo episodio in pochi giorni: nel mirino i commercianti del centro

Altra vetrina infranta: questa volta ai danni di un'Ottica

La scorsa settimana era toccato alla vetrina dell'orefice Ambrosini di piazza Cavour. Questa volta è stata l'Ottica Trabuio di via Fratelli Bandiera a finire nel mirino dei vandali che hanno preso di mira la vetrina del punto vendita. E, sebbene non sia stato asportato alcunché dal negozio, il danno è comunque molto rilevate.

L'azione, verosimilmente, è stata messa a segno nella notte tra domenica e lunedì, ma sarà la visione delle immagini della videosorveglianza di cui è dotato il negozio, magari incrociate con quelle delle telecamere presenti in zona, a dare maggiori certezze su quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso indagini, anche per capire se ci sia un collegamento con quanto avvenuto, solo pochi giorni fa, in piazza Cavour.

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore