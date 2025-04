Via Egitto, aperto il cantiere per l'abbattimento dei casermoni

Si è aperto nella mattina di martedì 22 aprile il cantiere per l’abbattimento di tre blocchi di case popolari in via Egitto a Vercelli.

Gli operai della General Smontaggi - la ditta che, nei giorni scorsi, si è aggiudicata l’appalto - hanno provveduto a delimitare l’area, installare i bagni chimici e soprattutto, grazie al supporto di un “ragno meccanico”, iniziare a portare via i quintali di rifiuti ammassati nei cortili. Sono stati anche sgomberati quattro mezzi abbandonati, fra cui un camion. Nelle prossime ore verranno installati i box utili allo sviluppo del cantiere.

Durante la prossima settimana ci sarà lo svuotamento degli immobili da quanto lasciato dai precedenti occupanti. Nel corso del mese di maggio inizierà, nei tre fabbricati interessati all’abbattimento, la bonifica dai materiali contenenti amianto. Infine nel corso del mese di giugno ci sarà la demolizione del primo condominio.

«Per l’Amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Scheda, si tratta di un grande risultato: oggi - sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - inizia ufficialmente una fondamentale opera di rigenerazione per un intero quartiere, l’Isola, un’opera sulla quale il primo cittadino e l’intera giunta hanno scommesso fin dal primo giorno». Simion fa poi notare che «tutte le famiglie hanno trovato una degna sistemazione e il loro trasferimento è avvenuto nel doveroso rispetto della loro privacy». L’assessore, infine, ringrazia «tutti gli attori che sono intervenuti, in queste settimane, per l’avvio del cantiere: dai tecnici di ASM, alle forze dell’ordine, fino a tutti i collaboratori del settore Politiche Sociali e Lavori Pubblici del Comune».