Distretti del Commercio, nel vercellese 1,4 milioni di euro

Sono cinque i progetti strategici elaborati in provincia e finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito delle attività dei Distretti del Commercio 2025-'27, che vedono Ascom Confcommercio Vercelli nel ruolo di partner stabile. Un impegno che porterà 1,4 milioni di euro sul territorio vercellese e valsesiano. «Il lavoro congiunto e costruttivo con i Comuni del territorio ha portato a un’altissima percentuale di successo dei nostri progetti, collocando Vercelli tra le province più finanziate insieme a Torino – dice il presidente dell’Ascom Angelo Santarella – I nostri uffici sono già al lavoro per supportare i Comuni nel tradurre queste risorse in favore delle aziende vercellesi».

Al distretto della Valsesia, che ha come capofila il Comune di Quarona, arriveranno 290.300 euro; stessa cifra anche per il distretto di Vercelli, per Borgosesia e per quello di Trino; mentre a «ViviSanthià» arriveranno 230.238 euro. «Le attività finanziate vanno da risorse per contributi a fondo perduto per le imprese, ad attività di comunicazione, di formazione, di affiancamento tecnico, di animazione territoriale come ad esempio i concorsi a premio, di monitoraggio dei flussi», spiegano dagli uffici di via Duchessa Jolanda, ricordano che i Distretti del Commercio sono organizzazioni centrali per le piccole imprese del territorio, in particolare per via dei contributi a fondo perduto che consentono di erogare alle aziende del commercio e della somministrazione.