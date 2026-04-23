Atti vandalici e molestie da parte di giovanissimi: Santhià individua i responsabili

Santhià reagisce ai recenti episodi di vandalismo, molestie e gesti minatori messi in atto da un gruppo di giovani nei confronti di inermi concittadini. La Polizia Locale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, è riuscita a identificare i responsabili dei fatti anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale, recentemente migliorato e implementato e che verrà ulteriormente ampliato nei prossimi mesi. In alcuni casi si tratta di minorenni.

«I responsabili sono stati convocati negli uffici competenti e, nei casi di minorenni, gli incontri si sono svolti alla presenza dei genitori» spiega il sindaco, Angela Ariotti, precisando che, aseguito degli accertamenti, sono state adottate le previste misure e comminate le relative sanzioni. «L’Amministrazione comunale - aggiunge - ritiene fondamentale affiancare all’azione di controllo e repressione anche un percorso di prevenzione e supporto. Per questo motivo verrà istituito un tavolo di lavoro con i Servizi Sociali, in collaborazione con il Consorzio Cisas, con l’obiettivo di analizzare le situazioni emerse, intervenire sulle cause del disagio e mettere in campo azioni utili a prevenire il ripetersi di episodi di questo tipo. La nostra comunità si fonda sul rispetto reciproco, sulla convivenza civile e sul senso di responsabilità - conclude Ariotti -: qualsiasi comportamento che leda la sicurezza, la dignità delle persone o il patrimonio della Città non è accettabile e verrà sempre contrastato con fermezza».