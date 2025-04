CDS-Casa della Salute acquisisce il centro Cdu di Borgosesia

CDS-Casa della Salute, l’azienda sanitaria genovese presente in Liguria e Piemonte con 37 strutture e che, di recente, ha aperto un centro medico a Vercelli, compie un nuovo e importante passo del proprio percorso di sviluppo acquisendo da Ecoscan S.r.l che opera dal 2015 con il marchio CDU - Centro Diagnostico Uffredi nella struttura di 200 metri quadri di via dei Borgognoni 4 a Borgosesia.

«La scelta di acquisire Ecoscan, che opera dal 2015 con il marchio CDU - Centro Diagnostico Uffredi è nata innanzitutto dalla volontà di essere ancora più vicini alla cittadinanza - spiega Marco Fertonani, fondatore e Ceo di CDS -: in quest’ottica, poniamo ogni giorno il paziente al centro del nostro lavoro, per rispondere alle sue esigenze con servizi di alta qualità a costi accessibili e tempi di attesa ridotti. Per questo motivo, quando se ne è presentata l’opportunità, abbiamo deciso di acquisire da Ecoscan la struttura di Borgosesia per rendere più capillare la nostra presenza nella provincia di Vercelli ed essere ancora più vicini alla comunità locale».

Con questa operazione CDS aggiunge un tassello importante alla strategia di consolidamento nel nord e nord est del Piemonte dove dal 2019 opera a Biella e dove, di recente, ha inaugurato le strutture di Vercelli e Novara. Quella di Ecoscan rappresenta l’ottava operazione di merger&acquisition per CDS che porta a 10 le strutture del Gruppo in Piemonte, territorio sul quale continuerà ad investire.