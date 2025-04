Circolo chiuso per 20 giorni: liti, ubriachi e colpi sparati a salve durante una baruffa

L'ultimo episodio è stata una lite culminata con alcuni colpi di pistola, fortunatamente a salve, esplosi da un 37enne di origine dominicana. Ma già in precedenza il club latino americano di Caresanablot era stato oggetto di svariati interventi da parte delle forze dell'ordine per liti.

Nella giornata di mercoledì, il club si è visto notificare, dalla Squadra Amministrativa della Questura di Vercelli, un decreto che impone venti giorni di chiusura.

Il locale era stato oggetto, negli ultimi mesi, di numerosi interventi delle forze dell’ordine in quanto teatro di episodi di grave turbativa all’ordine e la sicurezza pubblica, dovuti a liti e aggressioni tra avventori, tra i quali alcuni anche gravati da precedenti penali e di polizia, nonché alla presenza di soggetti molesti specie per l’assunzione smodata di sostanze alcoliche.

Il provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, emesso all’esito di un’attenta attività di ricostruzione degli episodi svolta dalla Squadra Amministrativa, si è reso necessario al culmine di un ultimo grave episodio verificatosi alle prime luci dell’alba di Pasquetta, dove un avventore del bar, un trentasettenne di origini dominicane, armato di pistola scacciacani, ha sparato dei colpi “ a salve” all’esterno del locale, seminando il panico tra i presenti.

L’uomo, inizialmente, sarebbe stato aiutato dal personale del bar a dileguarsi prima dell’intervento degli operatori della Squadra Volante della Questura di Vercelli e delle pattuglie di altre forze di polizia intervenute in ausilio: le forze dell'ordine, tuttavia, sono rapidamente riusciti a intercettare l'aggressore nei dintorni del locale e a denunciarlo a piede libero per minacce aggravate.

Verosimilmente l'episodio sarebbe riconducibile a litigi per motivi sentimentali.