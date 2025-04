Danni del maltempo: l'assessore Bongioanni incontra le aziende agricole del vercellese

Giornate di sopralluoghi, da parte dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, nelle zone del Piemonte colpite dal maltempo. La prima giornata dedicata alla ricognizione dei danni procurati alle aziende agricole ha interessato torinese, cuneese e alessandrino. Incontro volti a delineare anche il percorso dei ristori. Lo hanno accompagnato nelle diverse tappe sindaci e amministratori locali e i vertici delle tre associazioni imprenditoriali agricole.

I sopralluoghi dell’assessore Bongioanni nelle aree agricole colpite proseguono domani, venerdì 25 aprile, in provincia di Vercelli. Alle 13.30 dal casello autostradale Casale nord visita al ponte della strada provinciale Candia Lomellina / Terranova, quindi sopralluogo con sindaci e agricoltori all’argine della Sesia da Caresana a Prarolo. Alle 14.15 sopralluogo in sponda sinistra Sesia con gli agricoltori di Borgo Vercelli, e alle 15 in sponda destra Sesia verso Caresanablot per l’incontro con agricoltori fino alla confluenza torrente Cervo-Sesia. E alle 15.30 a Carisio incontro con gli agricoltori alla confluenza dello scaricatore Vanoni nel torrente Cervo.