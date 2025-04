Ancora sul podio le atlete della Nebris Acli di Cigliano

Ancora sul podio le atlete della NEBRIS US Acli di Cigliano, presenti al secondo Campionato regionale 2025 di Ginnastica artistica, sabato 12 aprile, organizzato dall’US Acli Piemonte presso il palazzetto CH4 Sporting Club di Torino in previsione della manifestazione nazionale US Acli che si terrà sempre a Torino il 10 maggio.

Le atlete si sono esibite con esercizi alla trave, al trampolino e a corpo libero ottenendo ottimi risultati.

Si è classificata campionessa regionale al 1° posto Chiorazzo Lara per la prima categoria Bambine; 9° posizione per Selva Nicole in seconda categoria Bambine.

2° postazione per Scusello Alice nella categoria Ragazze, nella quale si distinguono anche Bobba Sole e Chiorazzo Verden rispettivamente al 4° e 5° posto.

Ancora nella categoria allieve, vantiamo il 1° premio di Pepa Camilla e la 2° postazione di Pozzo Camilla mentre si piazzano al 4° posto Maffeo Ilenia e al 7° Perron Gaia; arriva quarta De Marco Nicole nella seconda Categoria Allieve e Ceridono Anna al 9° posto.

Complimenti alle atlete per questi bei risultati ottenuti con impegno e costante lavoro fisico durante gli allenamenti e soprattutto complimenti all’istruttrice Hortensia Tarello Dalimon per la competenza tecnica e l’accompagnamento di ogni atleta sul campo gara che richiede tempo e fatica per tutta la giornata della manifestazione.