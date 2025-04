Banchini: «Adesso dobbiamo resettare»

«Mi spiace per i ragazzi, e poi giocavamo con lo stadio che ci incitava. Partita stra, il gol di Comi ci sta stretto. Abbiamo subito un gol su rimessa laterale, con le marcature che si sono allentate, e questo non va bene, sapevamo che il Renate sfrutta certe situazioni. Ora dobbiamo resettare, ripartire Dobbiamo soffrire fino alla fine» dice mister Banchini al termine della partita di sabato.

«Adesso – dice ancora – dobbiamo prepararci al meglio per la partita del 10 maggio sul campo della Pro Patria.»

Infine. «Nonostante la sconfitta non posso fare a meno di valutare anche le cose positive. Chi è entrato ha fatto, e bene, il suo dovere, la squadra ha creato, corso, combattuto... dispiace non essere concreti, ma questo è un problema noto, che ci portiamo dietro da tanto tempo. La squadra comunque ha tutte le carte in regola per salvarsi».