Con l'auto in una scarpata, conducente ferito

E' uscito di strada nella zona di Agnona finendo con l'auto in una scarpata. Grave incidente, nella serata di venerdì 25 aprile: l'allarme è scattato poco dopo le 22 quando è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo per il recupero del conducente, ferito e incastrato tra le lamiere.

Sono state applicate tecniche speleo alpino fluviali per poter raggiungere il conducente e prestare i primi soccorsi: liberato dai rottami dell'auto il condecente è poi stato portato in sicurezza con l'utilizzo della barella toboga e affidato alle cure sei sanitari del 118 per le cure del caso. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale di Borgomanero.

Presente anche una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.