Auto in fiamme alla Guardella di Borgosesia

Auto in fiamme, nella mattina di mercoledì 7 gennaio, alla Guardella di Borgosesia. L'incendio, divampato intorno alle 10, non ha causato feriti ma rilevanti danni al mezzo: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Varallo è intervenuta per estinguere completamente le fiamme e occuparsi della messa in sicurezza dell'area coinvolta.
In Breve
mercoledì 07 gennaio
martedì 06 gennaio
lunedì 05 gennaio
sabato 03 gennaio
venerdì 02 gennaio
giovedì 01 gennaio
lunedì 29 dicembre
sabato 27 dicembre