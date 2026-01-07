Auto in fiamme alla Guardella di Borgosesia

Auto in fiamme, nella mattina di mercoledì 7 gennaio, alla Guardella di Borgosesia. L'incendio, divampato intorno alle 10, non ha causato feriti ma rilevanti danni al mezzo: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Varallo è intervenuta per estinguere completamente le fiamme e occuparsi della messa in sicurezza dell'area coinvolta.