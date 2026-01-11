Trino, principio di incendio sul tetto di una casa

Nella tarda mattinata di domenica 11 gennaio, intorno alle 12, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Trino, insieme all'autoscala della Centrale di Vercelli, è intervenuta a Trino per l'incendio di un camino di una abitazione via Duca d Aosta.
Arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto al raffreddamento del camino coadiuvate in un secondo momento anche dalla squadra della centrale di Vercelli mettendo in sicurezza l'abitazione interessata.
Non ci sono feriti da segnalare