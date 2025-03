Telecamere ad alta risoluzione per garantire maggiore sicurezza

Santhià dà il via a un importante intervento di aggiornamento dell’intero impianto di videosorveglianza cittadino. Dopo anni di utilizzo, i sistemi esistenti necessitavano di un adeguamento tecnologico per garantire un monitoraggio più efficace del territorio e una maggiore sicurezza per tutti i cittadini. L’operazione, finanziata dalle casse comunali per un totale di 75 mila euro, prevede la sostituzione e il potenziamento dell’hardware, con nuove telecamere ad alta risoluzione e un’infrastruttura più moderna e affidabile. Questo intervento consentirà di migliorare la qualità delle immagini, aumentare la copertura delle aree sensibili e velocizzare l’accesso ai dati da parte delle forze dell’ordine.

«La sicurezza dei cittadini è una nostra priorità – dice Mauro Bedon, consigliere con delega alla Legalità, sicurezza e senso civico – e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza rappresenta un passo fondamentale per garantire maggiore controllo e prevenzione sul territorio. Un impianto moderno e performante significa più strumenti a disposizione per contrastare atti vandalici, furti e situazioni di emergenza».

I lavori sono già in corso e si concluderanno nelle prossime settimane, portando Santhià verso un sistema di sicurezza urbana all’altezza delle esigenze attuali. L’amministrazione comunale continuerà a investire in soluzioni innovative per tutelare il benessere della comunità.