Primo Maggio dei lavoratori a Vercelli e Borgosesia

CORTEO E COMIZIO A VERCELLI

Sarà piazza Zumaglini, cuore econmico della città, a ospitare la manifestazione sindacale del Primo Maggio. Complici i lavori in piazza del Municipio, Cgil Cisl e Uil rimodulano il tradizionale appuntamento che, da tempo, si chiude all'ombra della lapide che ricorda la conquista delle otto ore da parte delle mondariso.

La giornata si apre alle 10 con ritrovo in corso Libertà (angolo viale Garibaldi), da dove parte con il corteo che, attraversando via Vittorio Veneto, raggiungerà piazza Zumaglini. Ad accompagnarlo la Banda musicale ‘Luigi Arditi’ di Crescentino. Alle ore 10.40, il saluto del sindaco della città di Vercelli, Roberto Scheda e alle ore 11, Comizio in piazza Zumaglini con Francesco Lo Grasso, segretario Uil Piemonte, che parlerà a nome di Cgil, Cisl e Uil.

Nel pomeriggio tradizionale maratona musicale. Sono quattro le band che si esibiranno sul palco del Concerto organizzato dalla Cgil Vercelli Valsesia - per la Festa del Lavoratori - al Birrificio Sant’Andrea (in via Cima Dodici 22). Quattro band che hanno risposto alla ‘chiamata artistica’ lanciata dalla Cgil e che, tra tutte le partecipanti (quasi una ventina), hanno superato la selezione che permetterà loro di suonare in occasione della Festa del Lavoro e dei Lavoratori.

Si comincia con una esibizione in esterna, dalle ore 17 alle 18 con i More Than Before che apriranno il concerto con un genere punk rock e un repertorio di inediti e cover: per loro calcare il palco del 1 Maggio significa essere parte di una grande tradizione di festa, di lotta e di solidarietà, perché insieme si può creare un futuro più giusto e più libero. Dalle ore 18 alle ore 19, sarà volta degli JEKØS, una band di Vercelli che propone pezzi originali e cover pop, con un sound influenzato dalla musica disco, r&b e funky. Una band che vorrebbe tornare a casa con l'emozione di aver lasciato qualcosa nel pubblico: condivisione, partecipazione e ovviamente tanta musica. Dalle 19 alle 20 si esibiranno i Dusty Road, dal genere blues-rock, con performance live e la proposta di un repertorio di cover e inediti con varie contaminazioni che spaziano dal funky all’hard-rock: una band felice di suonare sul palco del 1 Maggio e che vuole contribuire a rendere questa giornata ancora più divertente e ‘rumorosa’ grazie alla musica. Infine, in una esibizione interna al Birrificio Sant’Andrea, dalle ore 21.30 alle 23, suoneranno gli Only One Black, genere rock/progressive metal, sono intenzionati a trasmetter al pubblico energia e carica, tanto da tornare a casa felici soddisfatti di aver eseguito una buona performance e aver fatto divertire il pubblico.