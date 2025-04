Regione: sopralluogo dell'assessore Gabusi nella Valsesia danneggiata dal maltempo

Martedì 29 aprile l’assessore Regionale alle Opere Pubbliche e difesa del suolo- trasporti e infrastrutture, Marco Gabusi, ha raggiunto la Valsesia per fare il punto, insieme agli amministratori locali, sui danni subiti dal territorio a seguito dell’alluvione del 16 e 17 aprile. Gabusi, accompagnato dal capo staff dell’assessorato Regionale all’Ambiente Angelo Dago, è stato accolto in Unione Montana dal Presidente Francesco Pietrasanta che ha convocato in Villa Virginia, sede dell’Ente montano, il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino e i sindaci interessati dagli eventi alluvionali, per definire la situazione, stabilire quali sono gli interventi di maggior urgenza e concordare i piani d’azione dei prossimi mesi.

«Tutti ci siamo trovati d’accordo sul fatto che i punti dove è necessario intervenire in via del tutto prioritaria sono cinque – spiega Pietrasanta – e sono Scopa, Campertogno, Vocca, Pila e il viadotto di Doccio. Ringrazio l’assessore Gabusi per la vicinanza e il supporto che ci ha garantito. Abbiamo già effettuato alcuni sopralluoghi, con i tecnici della Regione e della Provincia e altri sono in programma per mercoledì 30 – aggiunge – dal ponte di Scopa al parcheggio di Pila, fino a Campertogno e Mollia dove al momento abbiamo ancora la viabilità a senso unico alternato sulla S.P. 299».

Pietrasanta evidenzia anche gli altri punti critici: Vocca, la frazione Frasso di Scopello, la Val Vogna, Piode, Meggiana, Rossa e Alto Sermenza: «In totale abbiamo stimato 5 milioni di danni – dice l’amministratore – la Regione ci sarà vicina e l’obiettivo è di risolvere le situazioni di massima urgenza entro giugno, anche a scopo di prevenzione nei confronti di altri eventuali eventi straordinari, e per tutto il resto contiamo di risistemare entro fine anno».