E' il giorno della "Fattoria in città": al via un'edizione ricca di sorprese

Taglio del nastro, alle 10,30, nell'area della basilica di Sant'Andrea, per la 19° edizione della Fattoria in Città. Tra conferme e novità, la manifestazione targata Ascom prepara un'edizione ricca di sorprese: dal 29 maggio al 2 giugno la città si anima coinvolgendo associazioni, musei, locali, istituzioni. «Uniti per far rete» è l'obiettivo condiviso da tutte le istituzioni del territorio impegnate nell'organizzazione di un evento che porta in città oltre 20mila persone.

L'area della basilica di Sant’Andrea e il chiostro sono il centro della kermesse, con gli animali, i 39 laboratori didattici e il mercatino di via Brighinzio, mentre piazza Antico Ospedale ospiterà street food, espositori, il luna park, il palcoscenico per la musica dal vivo, i campi dello street sport. Altra novità dell’edizione 2025 della Fattoria è il trenino che farà spola tra piazza Antico Ospedale e via e piazza Cavour, dove ci sarà il teatro dei burattini della famiglia Niemen.

Il programma completo è su www.lafattoriaincitta.it: decine di iniziative che si susseguono per dare vita a giorni inrtensi e a proposte in grado di appassionare tutti: in particolare i bambini. Una nota particolare meritano anche le proposte dei musei cittadini. Al Borgogna, venerdì 30 maggio, è prevista un'apertura serale dalle 20 alle 24. Alle 20.30 e alle 22 si terrà una visita guidata su prenotazione al 389.2116858. Al Leone sarà in corso "Speculare", mostra fotografica sul rapporto fra uomo e altri animali da un’idea di Maria Rosa Pantè e Alessandro Tomiello, visitabile dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18; sabato e domenica dalle 14 alle 19. Al Tesoro del Duomo, dal 29 maggio, “Animali da Museo”, percorso indipendente per famiglie tra le sale del Museo e della Pinacoteca Arcivescovile; sul prato della Basilica, inoltre, esposizione dei trattori di Claas e dei mezzi storici di Marazzato.