Cittadinanza onoraria alle Voloire

Cittadinanza onoraria, conferita oggi dal sindaco di Vercelli, Roberto Scheda e dal presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino, al Reggimento Artiglieria Terrestre "a Cavallo", rappresentato dal comandante, colonnello Andrea Martinelli. La cerimonia si è svolta durante la seduta del Consiglio comunale.

«È un atto profondamente sentito ed è il modo con cui Vercelli esprime gratitudine a uomini e donne che, con professionalità e spirito di servizio, operano per la sicurezza e il benessere dei cittadini – dice Scheda –. Le Voloire non sono solo una componente militare di eccellenza, sono la presenza vicina e solidale alla nostra comunità. Lo abbiamo “toccato con mano” durante la terribile pandemia da Covid-19. Ringrazio inoltre l’Esercito Italiano per il lavoro instancabile che, ogni giorno, svolge sia in Italia che all’estero, in una fase di grandi complessità geopolitiche, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la nostra sicurezza e per il prestigio del Paese». Il personale delle Batterie a Cavallo, storico reparto dell’Esercito Italiano, fondato l'8 aprile 1831 a Venaria Reale e conosciute per il loro nome e motto "Voloire", negli ultimi anni è impegnato in missioni internazionali in teatri operativi complessi come Libano, Afghanistan e Kosovo. Si è distinto per capacità e dedizione. In ambito nazionale contribuisce alla sicurezza del territorio anche attraverso l’operazione “Strade Sicure”, presidiando obiettivi sensibili anche a Vercelli, come la Sinagoga, per esempio».

La cittadinanza onoraria, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, intende pertanto riconoscere l’alto valore dell’opera svolta dal Reggimento a servizio della Nazione e il solido legame instaurato con la città a partire già dal 2016, l’anno di insediamento alla caserma Scalise. «Un legame che si è consolidato grazie alla costante presenza sul territorio e all'impegno concreto in favore della collettività. Oltre alle attività operative e addestrative, il Reggimento si distingue per il proprio impegno sociale. In città, alla Scalise, è attivo l’asilo nido Santa Barbara che accoglie numerosi bambini grazie a una convenzione con il Comune».

La cerimonia di oggi si è conclusa con la consegna della pergamena da parte del sindaco al colonnello Martinelli, che ha espresso un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza per l’alto onore riservato al Reggimento.