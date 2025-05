Dal Comune di Vercelli.

Domani, venerdì 30 maggio, dalle 14 alle 16 via Cagna sarà interdetta al traffico per lavori non più rimandabili. Gli operai procederanno al getto di calcestruzzo sul tetto del palazzo, all’angolo con via Vallotti, che è sottoposto a ristrutturazione. Le operazioni saranno portate a termine tramite l’utilizzo di una autopompa.

Il percorso alternativo: via Vallotti, via Fratelli Ponti, via Palazzo di Città, piazza del municipio, via San Paolo