Scomparso da una settimana sui monti tra biellese e Valsesia: è mistero sulla sorte di un 60 enne - foto e video

E' vero mistero quello che ruota intorno alla scomparsa di Luca Gerbino, 60 enne di Cavallirio, domiciliato a Gattinara. Dalla scorsa domenica, quando si è incamminato per un'escursione in valle Cervo, di lui si sono perse le tracce. I soccorritori, dopo aver battuto al tappeto tutto il versante biellese, da sabato si sono spostati in Valsesia, ponendo il campo base a Rassa.

Impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Varallo, il nucleo elicotteri del Piemonte, il nucleo dei Cinofili proveniente dal Comando di Savona e il nucleo S.A.P.R.(Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) interfacciati sull' U.C.L.(Unità di Comando Locale) in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna e i Volontari del Soccorso Alpino. A indirizzare le ricerche era stato un avvistamento nella zona dell'Alpe Toso.

Purtroppo anche la giornata di sabato si è conclusa con un nulla di fatto: nel pomeriggio un'altra segnalazione di allerta ha poi riguardato una persona precipitata in acqua nei pressi di Campertogno.

Le ricerche proseguiranno ancora nei prossimi giorni in quanto nella giornata odierna hanno avuto esito negativo.