Ore di ansia per l'uomo scomparso in Valle Cervo

Sono proseguite inutilmente fino alla serata di m3ercoledì le ricerche di Luca Gerbino, 60 anni, domiciliato a Gattinara e residente a Cavallirio, scomparso sulle montagne del biellese.

L’uomo, allenatore di calcio che collabora con l'Omegna, non dà più sue notizie da domenica sera e il suo cellulare risulta irraggiungibile. Era partito per un’escursione nella zona del Monte Bo e qui si sono concentrate le ricerche di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza. In volo anche due elicotteri.

Il 60 enne non avrebbe parenti stretti: a dare l'allarme alcuni amici che non riuscivano a rintracciarlo e che, lunedì, si sono presentati ai Carabinieri. L'auto dell'uoomo, una Panda, è stata trovata a Montesinaro e da lì sono poi partite le ricerche che proseguiranno anche nella giornata di giovedì.