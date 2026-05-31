Fattoria in Città: le iniziative sportive e la sfida tra giovani chef

Spazio alla sport e agli appuntamenti per i giovani alla Fattoria in Città. Nei giorni del ponte che porta alla Festa della Repubblica la manifestazione targata Ascom propone una serie di appuntamenti con protagonisti i più giovani. Martedì, anticipando di qualche giorno la Giornata nazionale dello Sport indetta dal Coni, l'area tra via Guala Bichieri e via Galileo Ferraris si trasformerà in un villaggio dello sport: oltre 20 società animeranno la giornata con dimostrazioni e mini tornei di tennis, rugby, baseball, calcetto mentre la società di basket Rices sposterà in Parco Camana il tradizionale torneo 3v3, aperto anche ad amici e simpatizzanti, approfittando del campetto di basket recentemente rimesso a nuovo dal Comune. Sempre martedì, alle 10,30 nel chiostro di San Pietro Martire, finalissima del concorso Giovani Chef, organizzato da Formater e rivolto ai ragazzi delle scuole medie.

E mentre nell'area della basilica sono allestiti gli spazi con gli animali, in piazza Antico Ospedale oltre venti postazioni food propongono specialità gastronomiche italiane e internazionali; a poca distanza, sul retro del Salone Dugentesco, spazio per i concerti: domenica tocca a The Bartenders, lunedì alla Rocketti Band e martedì Luana Spinella Quartet e i Rama.

Sul fronte culturale, infine, lunedì 1 giugno alle 10,30 il Museo Borgogna ospiterà il convegno "La conquista delle 8 ore. Dalle risaie ai diritti. I nostri 120 anni di storia collettiva, organizzato con la Cgil e l'Università del Piemonte Orientale. Interventi di Florian Roumi-Bonino, Alberto Drena e Cinzia Lacchia.