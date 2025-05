Quattro concerti in piazzetta Pugliese Levi

Quattro momenti musicali totalmente gratuiti, in pieno centro a Vercelli, eseguiti dai ragazzi e docenti della scuola Vallotti. È l’idea, fortemente voluta dal sindaco, Roberto Scheda, che prenderà vita sabato 7, 14, 21 e 28 giugno. Gli appuntamenti saranno in piazzetta Pugliese Levi e si terranno dalle 18 alle 20.

«Gli allievi - spiega l’assessore Elisa Cubito, con delega alla Vallotti - eseguiranno un repertorio costituito da brevi brani strumentali, appartenenti a opere più ampie, o si cimenteranno in quelli autonomi per bellezza e forza emotiva». Il progetto, denominato “Intermezzi musicali”, vuole animare le vie del centro storico, durante l’orario dell’aperitivo del sabato, e allietare i passanti «promuovendo - aggiunge Cubito - i nostri talenti musicali coltivati dalla scuola comunale durante la sua attività».

Il sindaco sottolinea come «passeggiare lungo il nostro centro storico e lasciarsi avvolgere dalle note suonate da giovani talenti sarà un’esperienza che trasformerà questo importante spazio urbano in un luogo vivo e accogliente. La musica - prosegue - è il linguaggio universale che unisce generazioni, culture e sensibilità diverse. Quando proviene dai nostri ragazzi, come in questo caso, assume un significato ancora più profondo. Per tanto voglio rivolgere un applauso sincero a tutti gli studenti e docenti della scuola Vallotti che con passione, impegno e dedizione si cimentano nella musica. Sono il cuore pulsante di questo progetto e, permettetemi di dirlo, fra i tesori della nostra Vercelli».