Scadenza mantenuta, da sabato mattina riaperto l'intero viale Garibaldi

Dall'annuncio alla rimozione delle transenne. Dalla mattina di sabato 31 maggio l'intero viale Garibaldi è tornato percorribile a piedi, sia nell'allea centrale che nei sentieri creati nei passaggi in precedenza occupati dalle piste cicilabili.

Anche nel tratto tra via Marsala e piazza Roma sono stati installati il "panchinone" ma anche una serie di nuove panchine di piccole dimensioni, oltre ai cestini per la raccolta dei piccoli rifiuti. Resta transennato il lato ovest dove sono in procinto di partire i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile.

Volge verso la fase finale, dunque, uno dei più discussi interventi collegati al Piano nazionale Qualità dell'abitare relativo al centro storico: il prossimo cantiere in dirittura d'arrivo è quello relativo al rifacimento di piazza del Municipio, mentre sono tutt''ora in corso le riqulificazione delle case tra via Galileo Ferraris e via Viotti e quelle che affacciano su piazza Alciati - nucleo centrale di un progetto da 11 milioni di euro di fondi Pnrr che consentirà il recupero di decine di alloggi Atc realizzati in edifici di pregio storico.