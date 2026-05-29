Vent'anni di Fattoria in Città: emozioni e ricordi

Tremila prenotazioni per i laboratori, con 700 adesioni dal milanese. La ventesima Fattoria in Città parte nel segno dell'ottimismo e del ricordo di Felix Lombardi, il dirigente Ascom che ebbe l'intuizione di creare un evento capace di crescere di anno in anno, fino a diventare un volano di attrazione per il territorio. Sono il direttore Ascom Andrea Barasolo e il sindaco Roberto Scheda a sottolineare, nei loro interventi, il valore che quest'evento ha nel far crescere l'immagine di Vercelli.

Il presidente Ascom, Angelo Santarella, sottolinea invece la continuità di una manifestazione che ha superato edizioni segnate da pesante maltempo ed è ripartita dopo il covid con più entuasiamo di prima. «Questa mattina avevo davanti a me una mamma con il figlio; lei ha ricordato, a dieci anni, era venuta alla Fattoria in Città per la prima volta insieme ai compagni di scuola. Oggi è tornata portando il suo bambino».

Il week end con animali, sapori, laboratori, sport, cultura e volontariato occupa l'ìintera area intorno alla basilica, piazza Antico Ospedale e alcuni spazi esterni - come Parco Camana che ospiterà il tradizionale torneo di basket sul campetto appena riqualificato dal Comune.

Il taglio del nastro è stato preceduto dall’esibizione dei bambini di Danzarte, diretti da Annalisa Braghin, mentre a portare i saluti sono stati il presidente della Provincia, Davide Gilardino e Piergiorgio Fossale, per la Fondazione Crv.

Nell'area del chiostro la Casa delle Associazioni, con tantissime proposte per scoprire il mondo del volontariato. Ad aprirel gli appuntamenti musicali è l'esibizione di Costa & The Drunks.