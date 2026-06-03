Ottant'anni di Repubblica, le celebrazioni al Teatro Civico

Trasferita al Teatro Civico a causa del meteo incerto, la festa per gli 80 anni della Repubblica ha visto istituzioni, cittadini e giovani protagonisti di una cerimonia coinvolgente e solenne. Coordinata dalla Prefettura, la giornata ha visto il debutto della banda cittadina, diretta dal maestro Giuseppe Canone, e l'intervento degli studenti delle scuole primarie per l'esecuzione dell'Inno nazionale.

I valori dell'Italia repubblicana sono stati al centro degli interventi istituzionali del Prefetto Lucio Parente e del presidente della Provincia, Davide Gilardino che ha ricordato anche la conquista della otto ore.

Nel corso della cerimonia anche il conferimento del titolo di cavaliere al merito della Repubblica a Simona Berteletti, medico del 118 di Borgosesia e membro del Soccorso Alpino; Giorgio Coggiola, già presidente del gruppo di Tricerro che ha raggiunto le 150 donazioni di sangue; Raffaella Volta, agente di polizia locale nel comune di Crescentino fino al 2013; Maria Jolanda Mandara, anima della pizzeria La Piedrigrotta; Giuseppe Serpetti, volto storico dell'Associazione Bersaglieri e all'avvocato Aldo Casalini, presidente della Fondazione Crv.

«Ottant’anni non sono la semplice ricorrenza da festeggiare. Sono il peso della Storia, il sacrificio del nostro popolo, la dignità riconquistata dopo la Seconda Guerra Mondiale e la dittatura. Sono il volto di donne e uomini che, dalle macerie materiali e morali, hanno saputo rialzare la nostra Italia», ha detto il sindaco Roberto Scheda, introducento i festeggiamenti del 2 Giugn davanti a oltre 400 persone. La solenne ricorrenza è coincisa con l’esordio ufficiale della Banda “Città di Vercelli”, realizzata dalle professionalità della scuola comunale di musica Vallotti. Sul palco una rappresentanza di neo 18enni del Ciofs Sacro Cuore per la tradizionale cerimonia di consegna della Costituzione.