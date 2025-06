Torna “NaturalVercelli” (Sabato 7 giugno, dalle 8 alle 18)

Il mercatino dedicato ai prodotti naturali ed ecocompatibili “NaturalVercelli” torna con una nuova edizione che celebra la tradizione, la genuinità e la sostenibilità del territorio. Sabato 7 giugno, dalle ore 8:00 alle 18:00, il cuore di Vercelli, in Via Cavour e Corso Libertà, si trasformerà in un vibrante palcoscenico a cielo aperto, dove l’eccellenza del prodotto locale e l’arte della manifattura si fonderanno con l’amore per la natura.

Un’esperienza multisensoriale e sostenibile L’evento offre ai visitatori la possibilità di:

Scoprire prodotti a Km 0, freschi e selezionati, che esaltano il gusto autentico e il rispetto per l’ambiente.

Ammirare e acquistare creazioni artigianali uniche, realizzate con passione e ispirate dalla tradizione locale.

Vivere un’atmosfera speciale, in cui profumi, colori e sapori si intrecciano per creare un vero e proprio angolo di natura nel centro cittadino.

Un impegno per il territorio e la sostenibilità NaturalVercelli vuole promuovere i prodotti e le eccellenze del nostro territorio, incentivando un consumo consapevole e sostenibile: un’opportunità preziosa per sostenere l’economia locale, valorizzare le produzioni artigianali e rafforzare il legame con il territorio, attraverso uno stile di vita eco-friendly.

Dettagli dell’evento:

Data: Sabato 7 giugno

Orario: 08:00 – 18:00

Location: Via Cavour e Corso Libertà, Vercelli

Vi invitiamo a partecipare numerosi, a passeggiare tra i banchi e a lasciarvi conquistare dai sapori genuini e dalle esclusive proposte artigianali, per una giornata all’insegna della qualità, della tradizione e della sostenibilità. NaturalVercelli è l’occasione ideale per celebrare il territorio e accogliere con entusiasmo l’arrivo della stagione estiva, nel rispetto della natura e della cultura locale.





Per ulteriori informazioni, contattare la sede di Confesercenti di Vercelli:

Tel. 0161.501595 (int. 2) - Whatsapp: 349 1668694