Perdita di gas liquido da una cisterna: le operazioni di messa in sicurezza - foto e video

Nel tardo pomeriggio di lunedì 2 giugno, poco prima delle 18, la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta in via Montebello a seguito di una chiamata per una perdita di gas proveniente dalla motrice di un mezzo pesante parcheggiato lungo la via. All'arrivo, i Vigili del Fuoco hanno interdetto il traffico nella via per mettere in sicurezza il carburante, Gas Naturale Liquefatto, che alimentava il mezzo pesante.

L'operazione ha richiesto anche l'intervento del nucleo batteriologico chimico e radiologico proveniente dal Comando di Torino, che ha provveduto a bruciare la fase liquida in torcia per mettere in sicurezza il serbatoio del mezzo, mentre altre squadre si sono occupate di mantenere bassa la temperatura nella zona interessata.

Presente la Polizia Locale per gli adempimenti relativi alla gestione della viabilità.