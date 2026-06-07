Carta d'identità elettronica: altri due giorni per sostituire i vecchi documenti

Venerdì 19 e venerdì 26 giugno il Comune amplierà il servizio di rilascio delle nuove carte di identità elettroniche. Dalle 12.30 alle 16.30, senza prenotazione, i cittadini possono recarsi davanti all’ufficio al civico 7 di piazza del Municipio.

Da maggio, l’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, aveva già provveduto ad ampliare il servizio: tutti i martedì, fino ad agosto, gli sportelli di sono infatti aperti con orario continuato fino alle 16. L’estensione di orario è solo ed esclusivamente per la sostituzione delle carte cartacee in elettroniche. L’obiettivo è favorire i vercellesi in vista della scadenza di lunedì 3 agosto: giorno dal quale le cartacee, appunto, non saranno più valide. Va ricordato, inoltre, che da mercoledì 1° aprile è attivo anche il terzo sportello. Da mercoledì 18 febbraio era anche entrato in vigore il rilascio senza prenotazione: tutti i mercoledì e i giovedì dalle 8.30. Sono espletate le prime 45 pratiche relative ai primi 45 cittadini che si presentano davanti all’ufficio al civico 7 che si trova in fondo al portico a destra (provenendo da piazza del Municipio).

Dallo scorso 1° gennaio 2026 - ricordiamo - è già previsto il rilascio della carta di identità elettronica a favore dei cittadini che, a causa di gravi condizioni di salute o per altre cause oggettive, non possono recarsi negli uffici comunali. «Il servizio - interviene l’assessore, Ombretta Olivetti - è rivolto ai vercellesi in gravi condizioni come le persone allettate (previa ovviamente attestazione medica, ndr), nonché a soggetti impossibilitati per altre motivi comprovati. In questi casi non è prevista la rilevazione delle impronte digitali». In presenza di impedimento temporaneo, la carta di identità elettronica avrà validità di un anno e non sarà valida per l’espatrio. In caso di impedimento permanente, la validità sarà ordinaria ma resterà esclusa la validità per l’espatrio.