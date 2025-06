Concerto in memoria del maestro Platini

Sabato 14 giugno, alle 21, nella chiesa di San Pietro di Gattinara si terrà il concerto di musica classica promosso dal Coro e Orchestra “Ex Novo” di Grignasco, con il patrocinio del Comune di Gattinara e della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in memoria del maestro Fabrizio Platini, recentemente scomparso.

«Un’occasione di raccoglimento, di arte e di gratitudine, per ricordare una figura luminosa della nostra comunità: musicista, direttore e insegnante, che ha dedicato la vita alla bellezza della musica e alla sua condivisione», si legge in una nota del Comune.

Sotto la direzione di Chiara Pavan e Benedetta Ballardini, il Coro e l’Orchestra “Ex Novo” eseguiranno alcune tra le pagine più intense e suggestive del repertorio sacro e classico, con opere di Charpentier, Clarke, Bach, Beethoven, Franck, Mozart, Vivaldi, Arcadelt, accanto a una selezione di celebri canti Spiritual e Gospel.