Occasioni di lavoro in Comune: 32 assunzioni entro il 2025. Ecco i profili richiesti

Cinque nuovi agenti e due specialisti di vigilanza della Polizia Locale entreranno a far parte dell'organico comunale già dai prossimi giorni. E, sempre entro fine anno, ulteriori 12 unità verranno assunte in Comune. Si tratta di: due direttivi tecnici (architetti e/o ingegneri); un assistente sociale; un educatore dei Servizi Sociali, cinque istruttori amministrativi e tre impiegati amministrativi da destinare ai vari uffici.

«È il primo passo di un più ampio piano di assunzioni che abbiamo già avviato e che proseguirà nel 2025», anticipa il sindaco, Roberto Scheda che spesso, in questi primi mesi di mancato, ha sottolineato la situazione di difficoltà vissuta dall'organico del Comune. «Negli ultimi anni, nonostante le assunzioni effettuate, ci sono stati numerosi pensionamenti e cessazioni causati da svariati motivi tra i quali anche la mobilità in altri Enti. La situazione attuale, rispetto alla dotazione organica complessiva, conta 85 posti vacanti», precisa il primo cittadino.

Numeri alla mano la dotazione organica approvata prevede un massimo di 310 unità; in attività attualmente ci sono 229 persone, comprese quattro unità a tempo determinato.

«È solo il primo segnale - spiega l’assessore al Personale, Ombretta Olivetti -. Nel 2025 attiveremo diverse selezioni pubbliche. Per questo motivo invito i vercellesi a tenere quotidianamente sotto controllo il sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso, oltre al portale InPa, sul quale vengono pubblicati i bandi di concorso e sul quale devono essere presentate le relative candidature».

Oltre al potenziamento della Polizia Locale e del settore Politiche Sociali, entro fine dicembre arriveranno cinque istruttori amministrativi che saranno dislocati fra la Segreteria Generale, il Settore Finanziario, il Settore Cultura ed il Settore Personale e tre impiegati amministrativi che saranno assegnati ai Servizi Demografici (2) e alla Cultura.

Saranno attivate anche le selezioni pubbliche per un posto di Istruttore Tecnico da assegnare al nuovo settore Sviluppo Economico ed Edilizia Privata; due posti di Operaio Specializzato da assegnare rispettivamente ai settori Tecnici; assistenti sociali da assegnare al settore Politiche Sociali, disponendo in tal modo rispettivamente anche di graduatorie utilizzabili nel corso del biennio di validità per eventuali sostituzioni di cessazioni a vario titolo di analoghe figure professionali.

Entro la primavera 2025 saranno poi attivate le procedure di selezione per un dirigente a tempo determinato per la durata del mandato del sindaco; un direttivo amministrativo per la segreteria generale; quattro istruttori amministrativi: due per la segreteria generale, uno per le Politiche Sociali e uno per l’Ambiente e Sicurezza Territoriale; un direttivo tecnico a integrazione di uno dei tre posti già oggetto della selezione in corso, in relazione all’esito della selezione stessa, disponendo anche in tal caso rispettivamente di graduatorie utilizzabili nel corso del biennio per eventuali sostituzioni di cessazioni a vario titolo di analoghe figure professionali.

In totale, dunque, entro il 31 dicembre 2025 l’Amministrazione guidata da Roberto Scheda conta di assumere 32 nuove persone.