Domenica parata di Natale in centro storico

Domenica nuovo appuntamento con gli eventi natalizi della Città di Vercelli: un momento di pura magia con la Parata di Natale, che colorerà le strade per grandi e piccini.

Immancabile Babbo Natale accompagnato da elfi festosi, trampolieri e dai più amati personaggi del Natale, che sfileranno per il centro storico cittadino con partenza da piazza Cavour domenica 15 dicembre, con ben tre sfilate per consentire a tutti di partecipare: 15,45, 16,45 e 17,45.

Non mancherà la musica di accompagnamento con l’esibizione di un gruppo itinerante, la “Brassato Drum Band”, che suonerà melodie natalizie per un’atmosfera contagiosa.Tutti gli eventi sono organizzati in collaborazione Iren e Ascom e vedono la partecipazione attiva dei commercianti vercellesi per una città completamente in festa.