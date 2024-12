Rices, la peggior prestazione dell'anno

Rices Vercelli-Universal Basketball Novara 48-72

Tabellino Rices.

Argentieri 16, Sow 8, Bellati, D. Skilja 2, G. Skilja 1, Curino 4, Campaci 4, Agoglia 5, Giraldi 5, Conte 3, Bordoni, Albertaro n.e.

Coach Antonio Galdi

Termine dell'incontro. I Rices in cerchio ascoltano il loro allenatore. Da quando lo vediamo allenare non l'abbiamo mai visto così arrabbiato. Un conto è perdere, un conto è perdere male.

Si è vista infatti una squadra che ha tenuto e giocato solo nel primo tempo, con i novarese davanti, ma di poco, raggiungibili: 17 a 25 nel primo quarto (con un ottimo Argentieri), 30 a 34 nel secondo.

Poi... il buio. A metà del terzo quarto (dopo una tripla del giovane Giraldi), ecco che l'Universal Basketball Novara prende il largo ma questo anche grazie a un'infinità di errori dei vercellesi: disattenti in difesa, per nulla efficaci nei rimbalzi o al tiro, e poi le solite palle perse che pesano come macigni.

Purtroppo gli elementi con più esperienza, come Agoglia e D. Skilja, offrono prestazioni al di sotto di quelle dell'anno passato, e i giovani che, giocoforza (ieri mancava Paulato), Galdi schiera non riescono a essere determinanti. Insomma, un disastroso finale terzo quarto e un'ultima frazione che è stata un'agonia. Partita da dimenticare.