Brutta partita della PFV

PFV, Campionato di serie B

Girone titolo regionale – 1^ giornata di ritorn



Domenica 16 marzo 2025 - ore 20,00 – a Vercelli - Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Area Pro 2020 – 43-48

(Parziali: 12-19; 27-28; 31-38; 43-48)

Tabellino PFV: Bertelegni; Liberali n.e. Ansu 11; Buffa 5; Acciarino 8; Deangelis 10; Sarrocco; Gentilini; Coralluzzo; Bouchefra 9; Roggero; Lahmidi. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.





Brutta partita quella disputata dalla PFV che l’ha vista soccombere tra le mura amiche per 43-48 contro Area Pro 2020 di Rivalta, dopo 40’ in cui le ragazze di Davide Simone hanno saputo alternare belle giocate a soluzioni cervellotiche e controproducenti che, alla fine, hanno avuto il loro peso non indifferente sul risultato finale.

Dopo una partenza in salita, in cui le giocatrici della PFV apparivano oltremodo contratte (2-8 al 3’) Acciarino & C. rimettevano le cose a posto potandosi 12-12 all’8’, mettendo in mostra un’ottima circolazione di palla, ma subito dopo Area Pro scappava via approfittando di tre palle perse scioccamente dalle padrone di casa, che le ospiti trasformavano in preziosi punti, andando a chiudere il primo periodo sul 12-19.

Le cose peggioravano nel 2° periodo, allorché Area Pro raggiungeva i 10 punti di vantaggio, ma ancora una volta (sospinte dalla rientrante Bouchefra, di nuovo in campo dopo la frattura di una mano) e dalla solita Ansu con Deangelis ed Acciarino, le vercellesi si riportavano ampiamente in partita chiudendo a metà gara 27-28.

Nella ripresa, però, la PFV non segnava più (solo 4 punti a referto nel terzo periodo): i tiri non entravano, alcuni palloni venivano persi per la frenesia di provare un passaggio decisivo ma difficile, ed anche i quintetti che si avvicendavano in campo non sempre avevano il giusto equilibrio, cosicché si perdevano punti e, come detto, non si segnava,

Nonostante la serata storta e gli errori commessi, nel finale di gara la PFV era sempre lì, e si portava a -1 ma falliva il sorpasso con due liberi di Ansu e poi commetteva alcune ingenuità che la punivano, mandando in lunetta le avversarie, che invece non sbagliavano.

Tutto sommato, comunque, la squadra vercellese ha lottato fino alla fine, ed un po’ di fortuna in più e qualche errore di meno avrebbero anche potuto consentirle di far girare la gara a proprio favore.

Ma così non è stato e occorrerà riflettere soprattutto sugli errori, anche di valutazione nei passaggi e circa il momento favorevole o meno di alcune giocatrici che insistono in giocate difficili che servono solo alle avversarie.

Nota positiva l’esordio in prima squadra. per una manciata di minuti, di Yasmine Lahmidi, classe 2010, che non ha lasciato trasparire alcuna emozione,

Prossima gara sabato 22 marzo alle 21,00 a Collegno (TO) presso il Palacollegno di Via Antica Rivoli 21, contro la capolista Pallacanestro Torino.