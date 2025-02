Basket Cigliano: XIV edizione del Memorial Silvio Rastaldo

Nello scorso fine settimana si è svolta la XIV edizione del Memorial Silvio Rastaldo disputato al PalaGerardi di Cigliano. In campo si sono sfidati, oltre ai padroni di casa gli Under 13 di Reale Mutua Torino, Biella Next, Ivrea. La finale ha visto i giallorossi del presidente Silvano Maglione prevalere 36-24 sulla Reale Mutua Torino. Alla premiazione ha partecipato il presidente della FIP Piemonte Gianpaolo Mastromarco.