PFV: niente da fare contro la capo classifica Pallacanestro Torino

Pallacanestro femminile vercelli

campionato di serie B

Girone titolo regionale – 2^ giornata di ritorno

Pallacanestro Torino - Pallacanestro Femminile Vercelli – 59-51

(Parziali: 15-13; 30-32; 46-40; 59-51)

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Ansu 11; Buffa 6; Acciarino 15; Deangelis 2; Sarrocco 10;

Gentilini; Bouchefra 5; Roggero; Leone G.; Dockrill. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Altra sconfitta esterna per la PFV che, al cospetto della capo classifica Pallacanestro Torino, soccombe 59-51, dopo aver disputato una partita a viso aperto e con grande determinazione, in cui è stata in grado di mettere più volte in difficoltà le padrone di casa, dominatrici del girone.

Queste ultime partivano subito forte, grazie al tiro da tre soprattutto, e chiudevano 19-13 la prima frazione.

La reazione delle vercellesi, però, non si faceva attendere e, con alcuni efficaci contropiede – frutto di un’ottima difesa - ed un’attenta manovra offensiva, le ragazze di Davide Simone, rimontavano il gap di sei lunghezze e, con una tripla di Buffa sulla sirena di metà gara, chiudevano al 20’ in vantaggio 30.32.

Lo sforzo per la rimonta veniva però pagato puntualmente nel terzo quarto, allorché le torinesi con un decisivo 16-8, frutto di un’aumentata intensità difensiva, si riportavano alla guida del match sul 46-40 al 30’.

Questo margine di vantaggio diveniva poi decisivo nell’ultimo quarto, allorché le due squadre si equivalevano (13-11) in modo che il risultato sostanzialmente non cambiava.

La prova della PFV è stata ancora una volta positiva, a dimostrazione che al di là del blasone e dei pronostici, la squadra vercellese se la può giocare praticamente con tutte le antagoniste affrontate e che il posto conquistato tra le prime otto in regione (che poi sarebbero le prime sei, perché due formazioni sono liguri) è ampiamente meritato e legittimo.

Tra le note positive del match la prova di Marta Sarrocco, da poco rientrata in squadra dopo una lunga assenza, e pienamente recuperata, autrice di 10 punti con buone percentuali, che ha affiancato tra le marcatrici di giornata Acciarino (15), Ansu (11), Buffa (6), Bouchefra (5), Deangelis (2) e Bertelegni (2).

La PFV ha tirato con un discreto 43% da due, con il solito scarso 25% da tre, ed un mediocre 40% ai liberi: forse percentuali un pochino migliori avrebbero consentito di mettere in discussione il risultato fino alla fine. Troppe le palle perse (14) anche se pari al numero di quelle recuperate.

Rimbalzi 29 in difesa e solo 7 in attacco, dove si sono registrate ben 8 stoppate subite contro 4 date. La prossima gara della formazione di serie B della PFV si giocherà domenica 30 marzo alle 21,00 al Palapiacco contro Auxilium ad Quintum, per definire le posizioni in classifica e determinare gli incontri incrociati per seconda fase di Coppa Piemonte (semifinali e finali)..

Claudio Roselli