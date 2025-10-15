Maltrattamenti e violenze verso i genitori: gattinarese in arresto

Maltrattamenti in famiglia, lesioni e danneggiamento. Con queste accuse è finito in carcere un gattinarese che, da tempo, attuava comportamenti vessatori e violenti protratti da tempo nei confronti dei genitori.

L’arrestato, è stato tradotto nel carcere di Vercelli dopo un delicato intervento operato dal personale della Stazione Carabinieri di Gattinara: ad allertare le forze dell'ordine è stata la chiamata al 112, con la richiesta di aiuto da parte delle vittime. Raccontare quello che stava accadendo è stato il primo passo coraggioso, e ha consentito ai militari di interrompere la condotta violenta ed antisociale che si stava consumando tra le mura domestiche.