Lavori Asm in via Massaua, da lunedì modifiche alla viabilità

Il Comune informa che, nell’ambito degli interventi di sostituzione e ammodernamento della rete del gas effettuati da Asm, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità in via Massaua.

È stata disposta l’istituzione di un senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Bengasi e via Derna per consentire lo svolgimento in totale sicurezza delle lavorazioni previste dal crono-programma trasmesso da Asm.

«La misura è necessaria - spiega l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi -. Ci sarà infatti il restringimento della carreggiata per la presenza del cantiere e il senso unico mira a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada oltre alla fluidità della circolazione nell’area interessata».

Da lunedì 8 a sabato 13 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17, sarà istituito in via Massaua, nel tratto tra via Bengasi e via Derna, il senso unico di marcia con direzione consentita verso piazza Cesare Battisti, ovvero nel senso di percorrenza da via Tripoli verso piazza Battisti.

L’Amministrazione comunale invita residenti, automobilisti e utenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente in zona e a programmare per tempo i propri spostamenti, al fine di limitare eventuali disagi durante il periodo di esecuzione degli interventi.

Il Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, ricordando che i lavori sono finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione del gas sul territorio comunale.