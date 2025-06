No al glifosato: nasce un comitato

La pagina de La Stampa che, nel 2016, annunciava lòa mozione per l'interruzione dei pesticidi in territorio comunale

L'Amministrazione comunale ha più volte aperto alla possibilità di tornare ad utilizzare, per la cura del verde urbano, prodotti fitosanitari a base di Glifosato, principio attivo i cui effetti sulla salute e sull'ambiente sono da numerosi studi conclamati come potenzialmente dannosi.

La scelta è in contrasto con quanto deciso dal Comune di Vercelli a partire dal 2016, con la Giunta guidata dalla Sindaca Forte, che ha messo al bando tali prodotti a seguito di una decisione unanime del consiglio comunale, posizione mantenuta anche nel mandato del Sindaco Corsaro, di colore politico opposto.

Dopo diverse dichiarazioni e risposte a interrogazioni del Sindaco Scheda e dell’Assessore competente Prencipe che aprivano ad un cambio di orientamento in merito - seguite anche da un voto contrario della maggioranza consiliare ad un emendamento della minoranza che voleva confermare il no al Glifosato - si sono tenute alcune riunioni in Commissione Ambiente, nelle quali diversi soggetti hanno evidenziato le conseguenze negative di tale eventuale decisione.

Tuttavia, tutto fa pensare che la decisione sia già stata presa e il 13 maggio l’Amministrazione ha fornito indirizzo di procedere all’aggiornamento del Piano per l’Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari.

In attesa dell’esito di questo processo, si è deciso di istituire un coordinamento di tutti i soggetti partitici, civici e associativi che sono contrari a questa scelta, con l'idea, qualora venisse confermata la volontà di ritornare all’uso del Glifosato in città, di attivare una serie di azioni a contrasto, a partire dal lancio di una petizione popolare.

Il coordinamento si pone sin da ora l’obiettivo di alzare l’attenzione su questo tema, coinvolgere la popolazione e mettere pressione all’Amministrazione comunale affinché non faccia un passo indietro nei confronti della tutela della salute e dell’ambiente. Il coordinamento si pone l’obiettivo di attivare momenti di divulgazione, con campagne di comunicazione ed eventi di approfondimento sugli aspetti ambientali, sanitari e amministrativi legati alla tematica.

Per ulteriori informazioni e aderire al coordinamento, si può scrivere all’indirizzo e-mail: coordinamentonoglifosatovc@gmail.com





I firmatari:

Alleanza Verdi e Sinistra Vercelli; Azione Vercelli; Cani Sciolti – Gruppo Antispecista; CGIL Vercelli Valsesia; Europa Verde - Verdi Vercelli; Giovani Democratici Vercelli; Greenpeace Vercelli; Italia Nostra; Italia Viva Vercelli; ISDE Vercelli; Lista Civica Bagnasco Sindaco; Movimento 5 Stelle Vercelli; Partito Democratico Vercelli e Valsesia; +Europa Vercelli; Sinistra Italiana Vercelli; Slow Food Vercelli; Stati Uniti d’Europa per Vercelli