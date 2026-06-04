Fattoria in Città: la ventesima edizione chiude con 30 mila visitatori

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo la 20° edizione de “La Fattoria in Città”, manifestazione che ha animato il centro storico di Vercelli richiamando un flusso significativo di visitatori e consolidando il ruolo dell’evento come appuntamento di riferimento per il territorio. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Cities–Confcommercio, nei giorni della manifestazione si sono registrate oltre 30.000 presenze nel centro cittadino provenienti da fuori città, a conferma della forte capacità attrattiva dell’iniziativa.

Nei soli giorni di sabato e domenica, l’afflusso si è così distribuito: 5.200 presenze dal territorio provinciale; 4.300 dalle restanti province del Piemonte; 3.300 da fuori regione.

Tra le principali aree di provenienza si distinguono le province di Novara, Torino, Pavia, Milano, Alessandria e Biella, a testimonianza di un raggio di attrazione che supera i confini locali e regionali, contribuendo a rafforzare la visibilità di Vercelli come destinazione.

Particolarmente significativa anche la partecipazione alle attività esperienziali e didattiche: si contano oltre 8.000 presenze ai laboratori, con 4.000 prenotazioni, di cui 2.100 legate al mondo scolastico e 1.900 a partecipazioni “libere”. Un dato che evidenzia il valore educativo dell’evento e la bontà dell’introduzione del sistema di prenotazione delle attività, che consente ai visitatori di programmare in anticipo l’esperienza in Fattoria.

«I numeri di questa edizione confermano la capacità attrattiva dell’evento – dichiara il presidente di Ascom Confcommercio Vercelli, Angelo Santarella – oltre 30.000 visitatori presenti nel centro cittadino e provenienti da fuori città dimostrano la forza di una manifestazione che valorizza le eccellenze del territorio, coinvolge le famiglie e la comunità. Il successo dei laboratori conferma inoltre il valore culturale ed educativo dell’iniziativa. Continueremo a lavorare per far crescere ulteriormente questo appuntamento, introducendo come ad ogni edizione alcune novità».