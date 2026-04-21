Parco Camana, aprono i campi da basket e calcetto

Taglio del nastro per i nuovi campi da basket e calcetto di parco Camana, realizzati da Comune dopo un intervento durato qualche mese che ha portato alla rimozione del vecchio impianto per le bocce, non più utilizzato da molto tempo.

«Lo stiamo restituendo, più vivo e fruibile, soprattutto alle giovani generazioni» dice il sindaco, Roberto Scheda.

L’11 febbraio sono iniziati i lavori di trasformazione del vecchio campo da bocce nel nuovo campo da calcetto con fondo sintetico.

«Abbiamo realizzato il sottofondo con materiale riciclato, installato cordoli e recinzioni, posato il prato sintetico e le porte. Il campetto, destinato ai ragazzi fino ai 14 anni, è oggi pronto e utilizzabile» spiega l’assessore all’Ambiente e Parchi e Giardini, Antonio Prencipe. I lavori sono stati completati nei tempi previsti con un investimento complessivo di 51.000 euro.

«L’area è costantemente monitorata attraverso il sistema di videosorveglianza, i controlli da parte delle forze dell’ordine, della Polizia Locale e il supporto dei Carabinieri in congedo», aggiunge l'assessore, anticipando che, nelle prossime settimane, anche gli altri parchi cittadini saranno interessati dalla posa di nuovi giochi per i piccoli. «Parco Camana è l'area più frequentata della città, ma non lasciamo sguarniti neanche i luoghi di ritrovo di rioni e periferia», aggiunge.

Il 20 marzo sono iniziati i lavori sul campo da basket.

«L’intervento - aggiunge Prencipe - è consistito nella nuova asfaltatura, la verniciatura del campo nei colori rosso e verde e il rifacimento della tracciatura. Sono stati inoltre sostituiti i tabelloni e i canestri». I lavori, si sono conclusi nei giorni scorsi per un costo complessivo di 42.000 euro.

«Questi interventi sono un investimento nella qualità della vita, nello sport e nella socialità - conclusonoScheda e Prencipe -. Parco Camana viene reso un luogo sempre più accogliente e dinamico per i nostri ragazzi e per le famiglie».

Intanto, sul fronte dello sport all'aperto, è in dirittura d'arrivo l'area di via Olcenengo, dove allo skate park e all'impianto di rotellistica, sono stati affiancati i campi da basket, tennis e padel. A garantire il controllo e la gestione della nuova struttura saranno due associazioni alle quali il Comune sta per affidare l'area, mentre il Consiglio comunale dei ragazzi si occuperà, insieme a uno street artist, di realizzare murales sulle rampe dell'area skate costruita nel 2013.