Spray al peperoncino agli agenti della Polizia locale: controlli sui bus e pattuglie in bici

Spray al peperoncino, ripristino degli agenti in bicicletta, controlli mirati sugli autobus e rafforzamento dei servizi nei parchi e lungo i viali. Sono alcuni dei provvedimenti che, nei prossimi giorni, verranno adottati dalla Polizia Locale di Vercelli per potenziare la sicurezza nelle varie aree della città.

I vigili avranno in dotazione strumenti di autotutela come lo spray urticante. «Per il suo utilizzo - dice l’assessore Paolo Campominosi - gli agenti seguiranno un corso specifico di sei ore». Saranno anche acquistati giubbotti “anti-taglio” a tutela degli operatori che dovranno eseguire accertamenti sull’occupazione abusiva degli alloggi anche in ragione delle nuove norme disposte dal pacchetto sicurezza che ha introdotto, per esempio, l’arresto in caso di mancato sgombero.

Con l’arrivo dell’estate, poi, la Polizia Locale tornerà a pattugliare le strade, i parchi e i viali anche in sella alle biciclette: «Un mezzo più agile, veloce ed ecologico per garantire la sicurezza e offrire una maggiore “presenza e visibilità” ai vercellesi» sottolinea Campominosi.

In collaborazione con Atap verranno eseguiti controlli mirati al contrasto dell’evasione tariffaria sui mezzi pubblici «per offrire - conclude Campominosi - anche la totale garanzia ai vercellesi che pagano regolarmente il prezzo del biglietto».

Nei prossimi giorni si svolgerà infine il Comitato di ordine pubblico per definire le modalità di controllo in orari serali e notturni per contrastare la movida. Il corpo di Polizia Locale sarà chiamato a collaborare insieme alle altre forze di polizia dello Stato e quindi verranno certamente predisposti servizi straordinari.