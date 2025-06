Il Siap boccia spray al peperoncino e Vigili in bicicletta

«Non è dotando la Polizia Locale di biciclette, spray al peperoncino e giubbotti alla “Rambo” che si aumenta la sicurezza della città». Il segretario generale del sindacato di Polizia Siap, Ciro Dellisanti, interviene dopo la notizia, diffusa giovedì dal Comune, sulle nuove dotazioni che verranno assegnate agli agenti della Municipale.

Dal suo osservatorio della Polizia di Stato, Dellisanti rileva che «Se si vuole aumentare la sicurezza in città non c’è bisogno di ricorrere a idee fantasiose o stravaganti; la Polizia Locale se vuole concorrere con le altre Forze di Polizia nell’aumentare la sicurezza dei cittadini ci aiuti dove eccelle e cioè nel rilevare gli incidenti stradali, cosa che permetterebbe alle Volanti di dedicarsi agli interventi richiesti dai cittadini al 112. A oggi, in diverse circostanze, non si riesce a garantire ai cittadini l’intervento perché le Volanti sono impegnate a fare rilevamenti di incidenti stradali, distogliendole dal loro compito primario che è il controllo del territorio e la prevenzione».

Dellisanti conclude la sua nota rilevando che «I cittadini o gli stessi negozianti, per sentirsi al sicuro, hanno bisogno che la Polizia o le altre Forze dell’Ordine accorrano in loro soccorso quando vengono chiamati, non hanno certo la necessità di vedere la Polizia Locale in bicicletta; questo personale potrebbe essere utilizzato in altri modi, magari tenendo attiva di sera la Sala Operativa che è davvero un fiore all’occhiello di questa città».