Bike sharing: altre 14 postazioni e 45 nuove e-bike

l servizio di bike sharing elettrico VAIMOO in Provincia di Vercelli si rafforza ulteriormente grazie a un importante intervento di potenziamento della rete, che prevede l’attivazione di 14 nuove stazioni e l’introduzione di 45 e-bike aggiuntive.

Avviato nel luglio 2025, il servizio di e-bike sharing ha rappresentato fin da subito un tassello strategico per la mobilità del territorio vercellese e dei comuni coinvolti, grazie a una rete di stazioni e a una flotta di biciclette elettriche pensata per favorire gli spostamenti quotidiani e a supporto del trasporto pubblico locale. Con questo potenziamento, VAIMOO aumenta la copertura del servizio migliorando la disponibilità dei mezzi, con l’obiettivo di rendere la mobilità condivisa sempre più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze reali degli utenti.

«Accogliamo con piacere la disponibilità di VAIMOO a soddisfare la nostra richiesta di ampliamento, che teneva conto delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni comunali. Offrire servizi sostenibili ai cittadini è una delle priorità dell’operare della Provincia di Vercelli», dice il presidente della Provincia Davide Gilardino.

«I riscontri ottenuti confermano la validità del progetto e l’interesse crescente verso forme di mobilità elettrica condivisa – commenta Matteo Pertosa Fondatore e CEO di VAIMOO – Per questo abbiamo scelto di investire ulteriormente su Vercelli, ampliando la rete e mettendo a disposizione nuovi mezzi, così da offrire un servizio ancora più capillare e performante».

Il servizio di bike sharing elettrico VAIMOO si inserisce in un più ampio percorso di promozione della mobilità sostenibile in Provincia di Vercelli e della Regione Piemonte, contribuendo alla riduzione delle emissioni, al miglioramento della qualità dell’aria e ad una nuova cultura dello spostamento urbano. Tutte le informazioni relative alle tariffe e alla localizzazione delle stazioni sono disponibili sull’app VAIMOO Sharing e visitando https://vercelli.vaimoo.app