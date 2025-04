Caduta di calcinacci, intorno alle 11,30, in via Duchessa Jolanda, stretta strada del centro a pochi metri dalla Camera di Commercio. Due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla centrale di cui una con l'autoscala sono intervenute per la rimozione delle parti pericolanti e la messa in sicurezza l'area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare, presente anche la Polizia locale per la gestione della viabilità.