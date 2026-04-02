Processione delle Macchine, tra tradizione e fede

E' in programma questa sera, venerdì 3 aprile dalle 20.30, la tradizionale Processione delle Macchine, fra gli appuntamenti più sentiti della città e legato alla storia religiosa e culturale del territorio. Questa tradizione, nel 2011, ha ottenuto il riconoscimento di “Patrimonio d’Italia” per la tradizione da parte del ministero del Turismo, attestazione riservata alle eccellenze nazionali capaci di preservare il patrimonio culturale e valorizzare il territorio. Le "Macchine”, grandi gruppi scultorei realizzati in legno, gesso e cartapesta, custoditi dalle confraternite cittadine e raffiguranti episodi della Passione di Cristo, dall’Orto degli Ulivi alla Crocifissione vengono portate in corteo da confratelli in abiti tradizionali, volontari e Vigili del Fuoco, contribuendo a rendere la celebrazione particolarmente suggestiva. La sera del Venerdì Santo, alla luce di ceri e fiaccole, le Macchine attraverseranno le vie del centro storico, accompagnate da fedeli e visitatori, dalle autorità cittadine e dal clero vercellese per poi fare ritorno in basilica dove l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo concluderà la celebrazione.

Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, il Comune disporrà temporanee modifiche alla viabilità.

Dalle 12 alle 24 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Felice Monaco (dal civico 21 a vicolo Olivero) e in via Duomo, nel tratto antistante la chiesa di San Bernardino per consentire l'uscita e il rientro delle Macchine custodite nelle due confraternite.

Dalle 18.30 fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà esteso a piazza Guala Bicheri, via Guala Bicheri (tra via Galileo Ferraris e via Brighinzio), via Brighinzio (tra via Guala Bicheri e via Sant’Antonio), via Sant’Antonio, via Monte di Pietà (tra via Sant’Antonio e via Verdi), via Verdi e via Galileo Ferraris.

Dalle 20.30 fino al termine della processione sarà inoltre vietata la circolazione lungo l’intero itinerario della manifestazione e su tutte le strade confluenti.

La viabilità sarà presidiata e regolata dagli agenti della Polizia Locale. Potranno essere adottate ulteriori limitazioni o deviazioni alla circolazione, anche su strade non espressamente indicate, qualora necessarie per esigenze operative e di sicurezza. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti.